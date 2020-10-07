7 октября в Киеве стало самым теплым за все время наблюдений, - обсерватория Срезневского

7 октября, 2020, 15:18

7 октября 2020 года минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 14,5 градусов Цельсия, побив рекордное значение 1893 года на 0,7 градусных пункта

На метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отметили, что метеорологическое лето в столице продолжается.

"Ночь на среду, 7 октября, в Киеве оказалась самой теплой в истории, ведь температура не опустилась ниже 14,5 градусов тепла. Предварительное рекордное значение 13,8 градусов 1893 превышен на 0,7 градусов", - говорится в сообщении.

Метеорологи отметили, что от начала 2020 года в Киеве установлено 27 температурных рекордов.

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