"Свидетельство страха перед правдой": Кулеба о выходе РФ из консультаций по МН17

15 октября, 2020, 20:20

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил во время телефонного разговора с нидерландским коллегой Стефом Блоком взаимодействие в привлечении к ответственности виновных в гибели МН17

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Выход РФ из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом", - заявил Кулеба.

Министры обсудили выход Российской Федерации из трехсторонних консультаций по международно-правовой ответственности за сбитый самолет.

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Блок положительно оценил присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека.