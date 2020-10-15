"Опрос" Зеленского: в Раде готовят законопроект, чтобы легитимизировать процедуру, - Качура

15 октября, 2020, 16:26

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Верховная Рада должна принять соответствующий закон, чтобы юридически оформить опрос, который должен пройти 25 октября

Об этом он заявил в интервью проекту "Настоящее время".

"Мы уже приняли законопроект на уровне комитета Верховной Рады. Сейчас дело за голосованием... Мы можем сократить процедуру и подписания спикером, публикации в тот же день и подписания президентом этого законопроекта, который станет в дальнейшем законом. Время технически будет, по информации Центральной избирательной комиссии, чтобы напечатать необходимые бланки и осуществить этот опрос", - сказал Качура.

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Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно будут спрашивать у украинцев.

Впоследствии Зеленский назвал первый из 5 вопросов, которые собирается поставить украинцам на избирательных участках 25 октября в рамках анонсированного им "опроса".

15 октября Зеленский озвучил второй вопрос, который будет при "опросе". Он будет касаться создания на Донбассе свободной экономической зоны.