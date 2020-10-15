Первый актив "Укрспирта" приватизировали за 55 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИУ).
Согласно сообщению, 15 октября состоялась приватизация Немировского места осуществления деятельности и хранения спирта из перечня объектов госпредприятия "Укрспирт". Актив был выставлен на открытый аукцион со стартовой ценой 49,5 млн грн и приватизирован компанией "ЛВН Лимитед" за более 55 млн грн.
По информации пресс-службы, компания-победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе. Вместе с тем, из-за защищенности информации о количестве участников аукциона до начала его проведения, участник предложил цену выше стартовой более чем на 5 млн грн для получения преимущества в случае возможной конкуренции в ходе торгов.
- Напомним, с 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом в спиртовой отрасли , поэтому Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.
- 12 августа Кабмин утвердил трехлетнюю программу реформирования спиртовой отрасли, которая предусматривает приватизацию активов "Укрспирта".
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