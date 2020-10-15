Первый актив "Укрспирта" приватизировали за 55 млн грн

15 октября, 2020, 11:54

Первый выставленный на аукцион актив "Укрспирта" - Немировское МПД - был приватизирован за 55 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИУ).

Согласно сообщению, 15 октября состоялась приватизация Немировского места осуществления деятельности и хранения спирта из перечня объектов госпредприятия "Укрспирт". Актив был выставлен на открытый аукцион со стартовой ценой 49,5 млн грн и приватизирован компанией "ЛВН Лимитед" за более 55 млн грн.

По информации пресс-службы, компания-победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе. Вместе с тем, из-за защищенности информации о количестве участников аукциона до начала его проведения, участник предложил цену выше стартовой более чем на 5 млн грн для получения преимущества в случае возможной конкуренции в ходе торгов.