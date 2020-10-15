Надо поблагодарить Луческу, - Суркис о футболистах "Динамо" в сборной
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Суркис убежден, что на футбольном поле в матче против Испании было одиннадцать гладиаторов.
"Когда наши ребята вышли на поле и пели гимн, я по глазам понял, что будет бой не на жизнь, а на смерть. На поле было одиннадцать гладиаторов и главный тренер, который сумел свою команду мотивировать и поддержать победный дух. Еще два месяца назад могли ли мы представить, что Забарный будет основным футболистом сборной Украины, что Миколенко будет играть не слева, а в центре защиты, что Караваев выйдет не справа, а слева и прекрасно проведет матч на этом фланге? Кому нужно сказать спасибо? - Луческу! А что творит Бущан! Дай Бог, чтобы он продолжал в том же духе и за "Динамо", - сказал Игорь Суркис.
- 13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1: 0 .
- С Бирн Германии и Швейцарии сыграли в результативную ничью.
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