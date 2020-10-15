Надо поблагодарить Луческу, - Суркис о футболистах "Динамо" в сборной

15 октября, 2020, 13:48

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что Мирча Луческу причастен к победе сборной Украины над Испанией

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Суркис убежден, что на футбольном поле в матче против Испании было одиннадцать гладиаторов.

"Когда наши ребята вышли на поле и пели гимн, я по глазам понял, что будет бой не на жизнь, а на смерть. На поле было одиннадцать гладиаторов и главный тренер, который сумел свою команду мотивировать и поддержать победный дух. Еще два месяца назад могли ли мы представить, что Забарный будет основным футболистом сборной Украины, что Миколенко будет играть не слева, а в центре защиты, что Караваев выйдет не справа, а слева и прекрасно проведет матч на этом фланге? Кому нужно сказать спасибо? - Луческу! А что творит Бущан! Дай Бог, чтобы он продолжал в том же духе и за "Динамо", - сказал Игорь Суркис.