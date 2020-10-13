Был немного пьян: Ломаченко подтвердил, что у него произошел конфликт с тренером Лопеса
Об этом Ломаченко заявил в интервью Top Rank Boxing.
По словам Ломаченко, у него действительно в декабре 2018 года произошел конфликт с Теофимо Лопесом-старшим и добавил, что тренер его очередного соперника был пьян.
"Я думаю, что он был немного пьян. Лопес-старший начал говорить о своем сыне. Ему не понравилась моя реакция. Отец Лопеса сказал: "Мой сын тебя уничтожит, мой сын тебя съест". Лопес-старший подошел слишком близко, после чего его друзья взяли его и вывели оттуда. Я думаю, что это было очень тупо. Это не было рассудительно и разумно. Ты взрослый человек, отец. Что ты делаешь? Конечно, когда я буду драться с Теофимо, я не забуду, что он сделал", - сказал Ломаченко.
Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 18 августа тренер и отец американского боксера Теофимо Лопеса рассказал, как накричал на украинца Василия Ломаченко в гостинице.
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