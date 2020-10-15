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Espreso.tvОбществоКомитет избирателей Украины: кандидаты-клоны баллотируются в 24 городах

Комитет избирателей Украины: кандидаты-клоны баллотируются в 24 городах

В Чернигове на выборах зарегистрировали партию-клон, также кандидаты-клоны идут на выборы в Ужгороде и Херсоне

Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на брифинге, передает "Укринформ".

Кроме Ужгорода и Херсона, клоны баллотируются в Умани, Нежине, Борисполе, Болграде, Каховке, Вознесенске и других городах.

"Реально на этих выборах мы видим, что анализ избирательных списков, который провел Комитет избирателей, показал, что технология клонирования, то есть кандидаты-клоны присутствуют в 24 городах. Это очень много, и эта технология может привести к тому, что кто-то из фаворитов кампании может потерять даже победу", - отметил Кошель.

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По словам Кошеля, рекордное количество клонов зарегистрировано в городе Кременная Луганской области. Там баллотируется сразу три пары клонов - по два человека с фамилией Похила, два человека с фамилией Прокопенко и два человека с фамилией Чехута.

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В Черниговской области зарегистрирована партия "Родной дом", которую возглавляет мэр Владислав Атрошенко, а также ее клон - партия "Родной город", которую возглавляет Сергей Атрошенко. По данным экспертов Черниговского отделения КИУ, Сергей Атрошенко не был замечен в активной политической жизни края на протяжении многих лет.

Источник: https://censor.net/ua/n3224993

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