Комитет избирателей Украины: кандидаты-клоны баллотируются в 24 городах
Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на брифинге, передает "Укринформ".
Кроме Ужгорода и Херсона, клоны баллотируются в Умани, Нежине, Борисполе, Болграде, Каховке, Вознесенске и других городах.
"Реально на этих выборах мы видим, что анализ избирательных списков, который провел Комитет избирателей, показал, что технология клонирования, то есть кандидаты-клоны присутствуют в 24 городах. Это очень много, и эта технология может привести к тому, что кто-то из фаворитов кампании может потерять даже победу", - отметил Кошель.
Читайте также: Анонсированный Зеленским опрос - это не народовластие, а политтехнология, - Кошель
По словам Кошеля, рекордное количество клонов зарегистрировано в городе Кременная Луганской области. Там баллотируется сразу три пары клонов - по два человека с фамилией Похила, два человека с фамилией Прокопенко и два человека с фамилией Чехута.
Читайте также: Беспокоят факты насилия, которые проявляются во время избирательной кампании, - КИУ
В Черниговской области зарегистрирована партия "Родной дом", которую возглавляет мэр Владислав Атрошенко, а также ее клон - партия "Родной город", которую возглавляет Сергей Атрошенко. По данным экспертов Черниговского отделения КИУ, Сергей Атрошенко не был замечен в активной политической жизни края на протяжении многих лет.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры