Беспокоят факты насилия, которые проявляются во время избирательной кампании, - КИУ

15 октября, 2020, 12:37

В Комитете избирателей Украины обеспокоены ростом случаев применения насилия во время избирательного процесса на местных выборах

Об этом заявил председатель КИУ Алексей Кошель, передает "Интерфакс-Украина ".

"Действия, которые беспокоят, - это факты криминализации или факты насилия, которые проявляются во время избирательной кампании. Я не хочу нагнетать панику, не хочу говорить о том, что выборы переходят в плоскость начала 90-х годов, так как во время предыдущих избирательных кампаний, в том числе в 2015 году (на местных выборах - ИФ), мы также наблюдали ряд фактов насилия на выборах ", - сказал Кошель.

По его словам, наблюдатели КИУ зафиксировали более 20 фактов насилия за последние две недели избирательной кампании.

Он также отметил, что во время нынешней избирательной кампании наблюдается также несравненно масштабный процесс порчи агитационных материалов.

По его словам, если во время местных выборов 2015 года и во время парламентских и президентских выборов 2019 такие случаи были скорее исключением из правил, и нельзя было говорить о тенденции, то "особенности выборов 2020 - это массовая порча агитационных материалов: заклейки , бросание краской, перечеркивание, разрезание".

Глава КИУ считает, что причиной этой тенденции может быть рост цены мандата, поскольку общины получили полномочия и средства.

"Политики получили возможность в общинах реализовывать свои программы, свои проекты и платформы. Поэтому борьба на местных выборах значительно сильнее", - сказал Кошель.

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