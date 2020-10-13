Анонсированный Зеленским опрос - это не народовластие, а политтехнология, - Кошель

13 октября, 2020, 17:10

Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос в день местных выборов 25 октября 2020 года - это ни в коем случае не народовластие, а скорее политтехнология

Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на телеканале Эспрессо.

"В видео-обращении президент сказал еще одну важную фразу, он сказал, что Украина - это ты. То есть он повторил один из лозунгов партии "Слуга народа" и, собственно, это можно считать формой скрытой агитации. Поэтому есть все основания сомневаться в том, что так называемый опрос может быть элементом народовластия. Я думаю, что скорее его можно рассматривать как политическую технологию накануне выборов и также в день голосования ", - заявил гендиректор Комитета избирателей Украины.

Алексей Кошель также отметил, что "Выборы являются формой народовластия, референдум является формой народовластия. Но опросы у избирательных участков - это просто, оно не может отражать даже мысли граждан Украины. Потому что, если власти хотят услышать мнение граждан, она может заказать в авторитетных социологических структур социологические опросы. И получить результаты с погрешностью в полтора - два процента ".

Кошель также добавил, что в случае хаотического проведения такого опроса мы не получим объективных результатов, ведь не будет учтена явка в различных регионах, пиковые моменты голосования, возрастные группы опрошенных.