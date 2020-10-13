Экс-форвард сборной Украины Воронин станет тренером московского "Динамо"

13 октября, 2020, 19:16

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин войдет в тренерский штаб московского "Динамо"

Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на российские СМИ.

41-летний украинец станет ассистентом немца Сандро Шварца, который в ближайшее время должен возглавить московский клуб.

"Он готов к нам присоединиться. Сейчас вопрос обсуждается. Я прекрасно знаю этого футболиста. Он играл в то время, когда все увлекались игрой команды. Он воспитывал молодых Кокорина и Смолова. А до этого Воронин играл в "Майнце" и хорошо знает нового тренера", - заявил член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин.

Андрей Воронин сыграл за сборную Украины 74 матча и забил 8 голов. С 2010-го по 2014-й год выступал за московское "Динамо", в котором завершил карьеру.

За свою карьеру также успел поиграть за английский "Ливерпуль", немецкие "Байер", "Майнц", "Боруссию М", "Фортуну", "Герту" и "Кельн".

В феврале Воронин в составе Международной команды звезд принял участие в "Кубке легенд" в Москве.