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Espreso.tvСпортЭкс-форвард сборной Украины Воронин станет тренером московского "Динамо"

Экс-форвард сборной Украины Воронин станет тренером московского "Динамо"


фото: Getty Images
Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин войдет в тренерский штаб московского "Динамо"

Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на российские СМИ.

41-летний украинец станет ассистентом немца Сандро Шварца, который в ближайшее время должен возглавить московский клуб.

"Он готов к нам присоединиться. Сейчас вопрос обсуждается. Я прекрасно знаю этого футболиста. Он играл в то время, когда все увлекались игрой команды. Он воспитывал молодых Кокорина и Смолова. А до этого Воронин играл в "Майнце" и хорошо знает нового тренера", - заявил член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин.

Андрей Воронин сыграл за сборную Украины 74 матча и забил 8 голов. С 2010-го по 2014-й год выступал за московское "Динамо", в котором завершил карьеру.

За свою карьеру также успел поиграть за английский "Ливерпуль", немецкие "Байер", "Майнц", "Боруссию М", "Фортуну", "Герту" и "Кельн".

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