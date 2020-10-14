В Киеве ночью горел автомобиль нардепа от "ЕС" Лопушанского
14 октября, 2020, 10:39
В ночь на 14 октября в Голосеевском районе Киева горел автомобиль народного депутата от партии "Европейская Солидарность" Андрея Лопушанского
Об этом сообщают " Вартови.Еспресо ".
Инцидент произошел на ул. Жилянская, 19 Правоохранители выясняют, имел место поджог или возгорание произошло по другим причинам.
В Голосеевском районе столицы горел автомобиль народного депутата Сегодня ночью, 14 октября, в Голосеевском районе ...Опубликовано Стражи эспрессо Вторник, 13 октября 2020 г.
- Напомним, 23 июля стало известно, что в селе Гнедин под Киевом сгорел дом общественного активиста Виталия Шабунина. Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог.
- 28 августа нардеп Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль .
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