 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве ночью горел автомобиль нардепа от "ЕС" Лопушанского

В Киеве ночью горел автомобиль нардепа от "ЕС" Лопушанского

В ночь на 14 октября в Голосеевском районе Киева горел автомобиль народного депутата от партии "Европейская Солидарность" Андрея Лопушанского

Об этом сообщают " Вартови.Еспресо ".

Инцидент произошел на ул. Жилянская, 19 Правоохранители выясняют, имел место поджог или возгорание произошло по другим причинам.

В Голосеевском районе столицы горел автомобиль народного депутата Сегодня ночью, 14 октября, в Голосеевском районе ...

Опубликовано Стражи эспрессо Вторник, 13 октября 2020 г.
  • Напомним, 23 июля стало известно, что в селе Гнедин под Киевом сгорел дом общественного активиста Виталия Шабунина. Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог.
  • 28 августа нардеп Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать