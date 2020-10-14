Лига наций: результаты всех матчей вторника
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Группа А4
Германия - Швейцария 3:3
Голы: Вернер, 28 Хаверц, 55, Гнабри, 60 - Гавранович, 5, 57, Фройлер, 26
Удаление: Шер, 90 + 4 (вторая желтая карточка)
Украина - Испания 1:0
Гол: Цыганков, 76
Группа С1
Азербайджан - Кипр 0:0
Черногория - Люксембург 1:2
Голы: Иванович, 34 - Муратович, 42, Синани, 86
Удаление: Янкович, 90 + 5, Шимич, 90 6 - Тиль, 90 + 6
Группа D1
Латвия - Мальта 0:1
Гол: Борг, 90 7
Фарерские острова - Андорра 2:0
Голы: Ольсен, 19 33
Группа D2
Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0
- 13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1: 0 .
- С Бирн Германии и Швейцарии сыграли в результативную ничью.
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