Лига наций: результаты всех матчей вторника

14 октября, 2020, 07:07

Сегодня, 13 октября, были сыграны 7 матчей 4-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Группа А4

Германия - Швейцария 3:3

Голы: Вернер, 28 Хаверц, 55, Гнабри, 60 - Гавранович, 5, 57, Фройлер, 26

Удаление: Шер, 90 + 4 (вторая желтая карточка)

Украина - Испания 1:0

Гол: Цыганков, 76

Группа С1

Азербайджан - Кипр 0:0

Черногория - Люксембург 1:2

Голы: Иванович, 34 - Муратович, 42, Синани, 86

Удаление: Янкович, 90 + 5, Шимич, 90 6 - Тиль, 90 + 6

Группа D1

Латвия - Мальта 0:1

Гол: Борг, 90 7

Фарерские острова - Андорра 2:0

Голы: Ольсен, 19 33

Группа D2

Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0