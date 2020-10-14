Государственная помощь бизнесу - это капля в море, - эксперт

14 октября, 2020, 14:05

В сфере поддержки малого и среднего бизнеса государство пытается что-то сделать, но это скорее декларации

Об этом заявил кандидат экономических наук Сергей Беренда в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо" .

"Для малого и среднего бизнеса этот год будет очень плохой и выживут не все, это понятно. К большому сожалению то, что делает государство в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, по моему мнению, - это определенные попытки, определенные декларации. Но если говорить обо всем целом, то это капля в море", - сказал Беренда.

Ожидается падение валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в сюжете. Для населения это означает негативное влияние на доходы бюджета, бизнес и зарплаты сотрудников, которые также выплачивает бизнес.

Ни продолжительность, ни глубину кризиса эксперты даже не берутся прогнозировать.

Всемирный банк ухудшил прогноз падения украинского ВВП по итогам 2020 года с 3,5% до 5,5%.

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения украинского ВВП в 2020 году до 5,5% с предыдущих 4,5%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb