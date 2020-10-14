Государственная помощь бизнесу - это капля в море, - эксперт
Об этом заявил кандидат экономических наук Сергей Беренда в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо" .
"Для малого и среднего бизнеса этот год будет очень плохой и выживут не все, это понятно. К большому сожалению то, что делает государство в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, по моему мнению, - это определенные попытки, определенные декларации. Но если говорить обо всем целом, то это капля в море", - сказал Беренда.
Ожидается падение валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в сюжете. Для населения это означает негативное влияние на доходы бюджета, бизнес и зарплаты сотрудников, которые также выплачивает бизнес.
Ни продолжительность, ни глубину кризиса эксперты даже не берутся прогнозировать.
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