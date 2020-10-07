Всемирный банк ухудшил прогноз падения украинского ВВП в 2020 году до 5,5%

7 октября, 2020, 11:33

Всемирный банк ухудшил прогноз падения украинского ВВП по итогам 2020 года с 3,5% до 5,5%

Об этом говорится в сентябрьском отчете Всемирного банка.

Согласно сообщению, ожидается, что экономика Украины в 2020 году сократится на 5,5%, поскольку ослабление в первом полугодии частично компенсируется восстановлением внутреннего спроса во втором полугодии и положительным вкладом чистого экспорта.

"В будущем ожидается, что рост будет оставаться умеренным и составит 1,5 процента в 2021 г., достигнув примерно 3,7 процента в 2023 г.", - говорится в отчете.

При этом подчеркивается, что критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранение макроэкономической стабильности.

Кроме того, во Всемирном Банке уточнили, что согласно негативному сценарию рост ВВП Украины в следующем году может составить лишь 1%.

Напомним, в августовском консенсус-прогнозе Минэкономики говорится, что Украина по итогам 2020 года будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которое составит 6%.

В МВФ ожидают спада ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года. А мировая экономика может упасть на 3%.

По состоянию на конец июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что базовый прогноз падения украинского ВВП на 4,8% в 2020 году остается неизменным.

По данным Минэкономики, ВВП Украины в первом полугодии сократился на 6,5%.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Источник: https://biz.censor.net/n3223367