ЕБРР ухудшил прогноз падения украинского ВВП в 2020 году до 5,5%

1 октября, 2020, 12:31

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения украинского ВВП в 2020 году до 5,5% с предыдущих 4,5%

Об этом говорится в прогнозе ЕБРР.

"Прогнозируется, что ВВП сократится на 5,5% в 2020 году с последующим восстановлением на 3% в 2021 году. Риски спада остаются значительными, что отражает неопределенность будущего социального дистанцирования, а также обязательств по политике и структурным реформам в чрезвычайно сложный время", - говорится в отчете.

В то же время в ЕБРР отметили, что, несмотря на внешние вызовы, надежная монетарная политика сохранила макроэкономическую стабильность. При этом новая программа Международного валютного фонда, согласованная в разгар пандемии, стабилизировала ожидания и позволила привлечь значительное финансирование государственного сектора и частных инвесторов.

Напомним, в августовском консенсус-прогнозе Минэкономики говорится, что Украина по итогам 2020 года будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которое составит 6%.

В МВФ ожидают спада ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года. А мировая экономика может упасть на 3%.

По состоянию на конец июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что базовый прогноз падения украинского ВВП на 4,8% в 2020 году остается неизменным.

По данным Минэкономики, ВВП Украины в первом полугодии сократился на 6,5%.

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