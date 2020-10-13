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Espreso.tvОбществоШмыгаль: в Украине ограничат количество людей на массовых собраниях

Шмыгаль: в Украине ограничат количество людей на массовых собраниях


фото: kmu.gov.ua
Из-за роста случаев инфицирования коронавирусом Кабинет министров ограничит количество участников массовых мероприятий в Украине

Об этом во время заседания правительства 13 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы предлагаем следующие нововведения в модели адаптивного карантина. Меняем правила разрешенного количества людей в массовых собраниях. Наши расчеты показывают, что после проведения концертов с массовым скоплением людей в регионах количество больных существенно возрастало", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в "зеленой" зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в количестве не более 50 человек, при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

В "желтые" зоне - не более 30 человек. А в "оранжевой" - не более 20 человек.

"При этом, на территории с соответствующими ограничениями разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей. Кроме международных соревнований, по отдельному согласованию с МЗ", - отметил премьер.

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