Киев к "оранжевой", а Сумы и Канев к "красной": Украина обновила список карантинных зон

9 октября, 2020, 18:43

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Киев отнесли к "оранжевой" карантинной зоне, а Сумы и Канев поместили в "красную"

Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.

Затем к "красной" зоне попали города Сумы и Канев (Черкасская область).

В "оранжевую" зону вошли: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы и Чернигов.

Затем к "желтой" карантинной зоне отнесли Кривой Рог, Запорожье и Херсон.

Соответствующее зонирование начнет действовать с понедельника, 12 октября. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

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