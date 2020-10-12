COVID-19 в Украине: Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий
12 октября, 2020, 14:50
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий в связи с увеличением случаев коронавируса
Об этом сообщает правительственный портал .
Так, Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 в Украине призвал воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.
"В День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - отметил премьер.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить карантинные мероприятия - студентов высших учебных заведений отправят на дистанционное обучение и увеличат штрафы за несоблюдение противоэпидемиологических правил.
- Также в Украине с полуночи 12 октября начали действовать новые зоны эпидемической опасности , согласно которым ужесточаются меры адаптивного карантина.
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