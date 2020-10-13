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Espreso.tvСпортПоловину болельщиков с билетами не пустят на матч Украина - Испания из-за усиления карантина

Половину болельщиков с билетами не пустят на матч Украина - Испания из-за усиления карантина


фото: uaf.ua
Украинская ассоциация футбола сократила количество разрешенных билетов на матч Украина-Испания за 2 часа до начала встречи

Об этом сообщает официальный facebook Украинской ассоциации футбола.

Квота билетов на матч сокращена с 30% до 15% от общего количества мест на НСК "Олимпийский".

"Квота билетов на матч Украина-Испания сокращена с 30% до 15% от общего количества мест на НСК "Олимпийский". Решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве. Члены комиссии проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что целесообразно уменьшить квоту продажи билетов. Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будет отменены, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость. Болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон и электронную почту ", - говорится в заявлении УАФ.

Сообщение появилось на странице УАФ в 19:18. Матч Украина -Испания состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45.

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