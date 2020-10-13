"Я поцелую всех присутствующих": Трамп провел первый митинг после перенесенного коронавируса
Мероприятие прошло в городе Сэнфорд штата Флорида, сообщает DW .
"Я чувствую себя очень сильным ... Я поцелую всех здесь присутствующих. Я поцелую ребят и прекрасных женщин. Я подарю всем вам большой крепкий поцелуй", - сказал Трамп во время часового выступления. При этом он заверил, что имеет иммунитет к коронавирусу.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани заявила, что Трамп получил несколько отрицательных тестов на коронавирус.
11 октября лечащий врач Белого дома Шон Конли заявил, что Трамп, который перенес коронавирусную инфекцию COVID-19, больше не является заразным и не представляет опасности для окружающих.
- Напомним, 10 октября Дональд Трамп впервые после заболевания коронавирусом появился на публике.
- Дональд Трамп на первом предвыборном митинге после выздоровления от COVID-19 пообещал, что американские наука и медицина навсегда искоренят "китайский вирус" .
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