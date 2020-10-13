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Espreso.tvМир"Я поцелую всех присутствующих": Трамп провел первый митинг после перенесенного коронавируса

"Я поцелую всех присутствующих": Трамп провел первый митинг после перенесенного коронавируса


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп провел первый предвыборный митинг после заражения коронавирусом

Мероприятие прошло в городе Сэнфорд штата Флорида, сообщает DW .

"Я чувствую себя очень сильным ... Я поцелую всех здесь присутствующих. Я поцелую ребят и прекрасных женщин. Я подарю всем вам большой крепкий поцелуй", - сказал Трамп во время часового выступления. При этом он заверил, что имеет иммунитет к коронавирусу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани заявила, что Трамп получил несколько отрицательных тестов на коронавирус.

11 октября лечащий врач Белого дома Шон Конли заявил, что Трамп, который перенес коронавирусную инфекцию COVID-19, больше не является заразным и не представляет опасности для окружающих.

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