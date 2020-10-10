Трамп впервые после заболевания COVID-19 появился на публике

10 октября, 2020, 22:02

Президент США Дональд Трамп впервые после заболевания коронавирусом появился на публике

Об этом сообщает CNN .

Дональд Трамп собрал тысячный митинг на Южной лужайке Белого дома, что стало его первым публичным мероприятием после официального объявления о заболевании COVID-19.

Президент США выступил с речью с балкона Белого дома. Пока неизвестно, остается ли Трам до сих пор носителем коронавируса.

Напомним, 7 октября в Дональда Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, а в течение суток у него не наблюдалось симптомов заболевания.

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