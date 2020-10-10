Трамп впервые после заболевания COVID-19 появился на публике
10 октября, 2020, 22:02
Президент США Дональд Трамп впервые после заболевания коронавирусом появился на публике
Об этом сообщает CNN .
Дональд Трамп собрал тысячный митинг на Южной лужайке Белого дома, что стало его первым публичным мероприятием после официального объявления о заболевании COVID-19.
Президент США выступил с речью с балкона Белого дома. Пока неизвестно, остается ли Трам до сих пор носителем коронавируса.
- Напомним, 7 октября в Дональда Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, а в течение суток у него не наблюдалось симптомов заболевания.
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