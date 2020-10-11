Трамп пообещал, что американские наука и медицина искоренят "китайский вирус"

11 октября, 2020, 18:55

Президент США Дональд Трамп на первом предвыборном митинге после выздоровления от COVID-19 пообещал, что американские наука и медицина навсегда искоренят "китайский вирус"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"С помощью силы американской науки и медицины мы покончим с китайским вирусом раз и навсегда", - сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в Белом доме на первом предвыборном митинге после своего выздоровления от этой инфекции.

Трамп не первый называет COVID-19 "китайским вирусом", напоминая таким образом, из какой страны он начал распространение.

5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он три дня лечился от коронавируса. Врач президента США Шон Конли заявил, что он завершил курс лечения, его состояние остается стабильным с момента возвращения в Белый дом, и поэтому президент может вернуться к публичным выступлениям.

Ожидается, что на следующей неделе Трамп проведет несколько предвыборных мероприятий - уже за пределами Белого дома.

Напомним, 10 октября Дональд Трамп впервые после заболевания коронавирусом появился на публике.

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