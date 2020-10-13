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Espreso.tvОбщество"Голос" предупредил Зеленского о недопустимости проведения "опроса" 25 октября

"Голос" предупредил Зеленского о недопустимости проведения "опроса" 25 октября

Партия "Голос" предупреждает президента Владимира Зеленского о недопустимости использования незаконного "опроса" в день местных выборов 25 октября "в российских интересах"

Об этом сообщает пресс-служба "Голоса".

"Опрос" в день выборов - это огромный риск и угроза повлиять на мнение людей. Это способ легитимизировать опасные решения, которые в планах офиса президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о "сойтись посередине" с агрессором. Важен не сам опрос, а как будет сформулирован вопрос. Они уже хотели это сделать без отдельного закона о референдуме, когда хотели наделить ЦИК полномочиями проводить опрос. Но мы не дали этого сделать в сентябре", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что до сих пор попытки инициировать подобные "опросы" осуществлялись в Верховной Раде президентской партией, и были заблокированы из-за очевидной цели реализовать кремлевский сценарий по Донбассу.

Партия "Голос" рассматривает инициативу Зеленского как "потенциальную угрозу национальным интересам Украины".

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