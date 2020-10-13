Норвегия обвинила в кибератаке на свой парламент российских хакеров
Об этом сообщает Aftenposten, передает Hromadske .
13 октября во время заседания Стортинга министр иностранных дел Норвегии не Мари Эриксен Сорейде и министр обороны Франк Бакке-Енсе заявили, что кибератаки на норвежский парламент, состоявшаяся 24 августа сделали российские хакеры по приказу российских спецслужб, однако не назвали, каких именно.
Читайте также: Microsoft заявила о срыве масштабной кибератаки, которая могла повлиять на выборы в США
В результате атаки хакеры получили доступ к почтовым ящикам, банковским счетам, страховым номерам и другим персональным данным ряда работников парламента. Пострадали и несколько депутатов.
"Службы безопасности и разведки тесно сотрудничают, чтобы урегулировать этот инцидент на национальном уровне. На основании информации, имеющейся в распоряжении правительства, мы считаем, что за этой деятельностью (кибератакой - Ред.) стоит Россия", - отметил глава Минобороны страны Бакке- Йенсен.
Читайте также: В ЕС одобрили наложение санкций за кибератаку на Бундестаг
Руководители МИД и Минобороны Норвегии также заявили, что за кибератакой стоят именно государственные структуры России, но не уточнили, какие именно.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры