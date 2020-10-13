Норвегия обвинила в кибератаке на свой парламент российских хакеров

13 октября, 2020, 18:56

Правительство Норвегии заявило, что российские хакеры осуществили кибератаку на парламент страны Стортинг 24 августа. По словам министра обороны страны за атакой стоят госструктуры РФ

Об этом сообщает Aftenposten, передает Hromadske .

13 октября во время заседания Стортинга министр иностранных дел Норвегии не Мари Эриксен Сорейде и министр обороны Франк Бакке-Енсе заявили, что кибератаки на норвежский парламент, состоявшаяся 24 августа сделали российские хакеры по приказу российских спецслужб, однако не назвали, каких именно.

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В результате атаки хакеры получили доступ к почтовым ящикам, банковским счетам, страховым номерам и другим персональным данным ряда работников парламента. Пострадали и несколько депутатов.

"Службы безопасности и разведки тесно сотрудничают, чтобы урегулировать этот инцидент на национальном уровне. На основании информации, имеющейся в распоряжении правительства, мы считаем, что за этой деятельностью (кибератакой - Ред.) стоит Россия", - отметил глава Минобороны страны Бакке- Йенсен.

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Руководители МИД и Минобороны Норвегии также заявили, что за кибератакой стоят именно государственные структуры России, но не уточнили, какие именно.

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