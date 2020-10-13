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Espreso.tvМирНорвегия обвинила в кибератаке на свой парламент российских хакеров

Норвегия обвинила в кибератаке на свой парламент российских хакеров

Правительство Норвегии заявило, что российские хакеры осуществили кибератаку на парламент страны Стортинг 24 августа. По словам министра обороны страны за атакой стоят госструктуры РФ

Об этом сообщает Aftenposten, передает Hromadske .

13 октября во время заседания Стортинга министр иностранных дел Норвегии не Мари Эриксен Сорейде и министр обороны Франк Бакке-Енсе заявили, что кибератаки на норвежский парламент, состоявшаяся 24 августа сделали российские хакеры по приказу российских спецслужб, однако не назвали, каких именно.

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В результате атаки хакеры получили доступ к почтовым ящикам, банковским счетам, страховым номерам и другим персональным данным ряда работников парламента. Пострадали и несколько депутатов.

"Службы безопасности и разведки тесно сотрудничают, чтобы урегулировать этот инцидент на национальном уровне. На основании информации, имеющейся в распоряжении правительства, мы считаем, что за этой деятельностью (кибератакой - Ред.) стоит Россия", - отметил глава Минобороны страны Бакке- Йенсен.

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Руководители МИД и Минобороны Норвегии также заявили, что за кибератакой стоят именно государственные структуры России, но не уточнили, какие именно.

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