Microsoft заявила о срыве масштабной кибератаки, которая могла повлиять на выборы в США
Об этом сообщает CNN.
По словам вице-президента компании по безопасности Тома Берта, Microsoft отключила серверы ботнета Trickbot. Хакеры использовали его для распространения программ-вымогателей, а также для запуска других кибератак.
В корпорации считают, что злоумышленники могли использовать программы-похитители, чтобы заразить компьютеры со списками избирателей или результатами выборов, после чего в установленное время начать "сеять хаос и недоверие".
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По данным Microsoft, с 2016 года Trickbot заразил более миллиона компьютеров по всему миру. Исследования показали, что услугами ботнета пользовались как государства, так и криминальные группировки.
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