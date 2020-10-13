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Espreso.tvМирMicrosoft заявила о срыве масштабной кибератаки, которая могла повлиять на выборы в США

Microsoft заявила о срыве масштабной кибератаки, которая могла повлиять на выборы в США


фото: ukrinform
Американская корпорация Microsoft заявила, что предупредила масштабную хакерскую атаку, которая могла повлиять на президентские выборы в США

Об этом сообщает CNN.

По словам вице-президента компании по безопасности Тома Берта, Microsoft отключила серверы ботнета Trickbot. Хакеры использовали его для распространения программ-вымогателей, а также для запуска других кибератак.

В корпорации считают, что злоумышленники могли использовать программы-похитители, чтобы заразить компьютеры со списками избирателей или результатами выборов, после чего в установленное время начать "сеять хаос и недоверие".

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По данным Microsoft, с 2016 года Trickbot заразил более миллиона компьютеров по всему миру. Исследования показали, что услугами ботнета пользовались как государства, так и криминальные группировки.

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