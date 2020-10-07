В ЕС одобрили наложение санкций за кибератаку на Бундестаг
Об этом написал экс-корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.
"Послы ЕС сегодня дали зеленый свет наложению санкций на двух лиц и одну организацию за кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году", - написал Йозвяк.
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По его словам, санкции будут утверждены 2 октября.
EU ambassadors have today given green light to sanction 2 ppl and 1 entity for the cyber attacks on the German bundestag in 2015 it will be formalized on 22 Oct. #Russia #Germany- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 7, 2020
Напомним, в 2015 году компьютерная сеть немецкого парламента стала жертвой беспрецедентной атаки неизвестных хакеров.
"Было нападение на IТ-систему Бундестага. Эксперты Бундестага и Федерального управления по безопасности в сфере информационных технологий работают над этим", - заявил пресс-секретарь законодательного органа.
В том же году влиятельное издание Spigel сообщило, что хакерская атака на внутреннюю сеть немецкого Бундестага была осуществлена хакерами из РФ.
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