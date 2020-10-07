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Espreso.tvОбществоВ ЕС одобрили наложение санкций за кибератаку на Бундестаг

В ЕС одобрили наложение санкций за кибератаку на Бундестаг


фото: reuters
Послы ЕС одобрили санкции за кибератаку на Бундестаг для двоих лиц и одной организации

Об этом написал экс-корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС сегодня дали зеленый свет наложению санкций на двух лиц и одну организацию за кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году", - написал Йозвяк.

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По его словам, санкции будут утверждены 2 октября.

Напомним, в 2015 году компьютерная сеть немецкого парламента стала жертвой беспрецедентной атаки неизвестных хакеров.

"Было нападение на IТ-систему Бундестага. Эксперты Бундестага и Федерального управления по безопасности в сфере информационных технологий работают над этим", - заявил пресс-секретарь законодательного органа.

В том же году влиятельное издание Spigel сообщило, что хакерская атака на внутреннюю сеть немецкого Бундестага была осуществлена хакерами из РФ.

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