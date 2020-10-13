Гетманцев предлагает отложить повышение «минималки» до декабря 2021 года

13 октября, 2020, 13:58

Об этом Гетманцев сказал в интервью ТСН.

"Я бы отложил это повышение (минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн - ред.) до 1 декабря 2021 года. Тогда, мне кажется, мы бы нормально прошли этот год. Ведь это меньше будет влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес", - цитирует издание слова Гетманцева.

При этом он отметил, что не переоценивал бы потери бюджета от повышения минимальной зарплаты до 6 тыс. грн, поскольку потери бюджета, которые используются на выплату зарплат бюджетникам, компенсируются поступлением налогов.

Однако, по словам Гетманцева, нельзя отрицать дополнительную нагрузку на бизнес и Фонд оплаты труда.

"Действительно, повышая заработные платы мы можем получить тенизации зарплат, когда людей будут переводить на полставки др. Да, в этом есть проблема. Поэтому мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты есть 6 тыс. грн, а не 6,5 тыс . грн. То есть, я бы остановился на 6 тыс. грн.", - цитирует издание слова Гетманцева.

Напомним, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября. Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября текущего года на уровне 5 тыс. грн в месяц. При этом с января 2021 года минимальная зарплата будет повышена до 6 тыс. грн, а в течение 2021 года - до 6,5 тыс. грн.

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