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Espreso.tvЭкономикаЗеленский подписал закон о повышении "минималки" до 5 тыс. грн с сентября

Зеленский подписал закон о повышении "минималки" до 5 тыс. грн с сентября


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон" О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822-ІХ, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября текущего года на уровне 5 тыс. грн в месяц. При этом с января 2021 года минимальная зарплата будет повышена до 6 тыс. грн, а в течение 2021 - до 6,5 тыс. грн.

В пресс-службе также отметили, что с учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября этого года должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2 225 грн.

Отмечается, что повышение размеров заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных средств, предусмотренных на обслуживание государственного долга.

  • Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн.
  • По словам представителя инвесткомпании Dragon Capital Сергея Фурсы, после повышения минималки и соцвыплат вырастут цены. Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар считает, что незапланированное повышение минималки повредит экономике, поскольку владельцы бизнесов в результате повышения минимальной зарплаты будут принимать решения, которые негативно скажутся на экономике в целом.
  • В то же время Владимир Зеленский считает, что правительство способно к середине 2021 года осуществить повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн. По его мнению, бюджет страны это "выдержит".

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