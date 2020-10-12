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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о разрешении на электронную торговлю лекарствами

Зеленский подписал закон о разрешении на электронную торговлю лекарствами

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует дистанционную торговлю лекарствами в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами" № 904-IX", - говорится в сообщении.

Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.

В частности, закон позволяет компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю такими средствами (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах.

Документ также устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, требований к хранению, отпуску и их транспортировке.

Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов.

Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдения определенных производителем условий его хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю.

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