Рада разрешила электронную торговлю лекарствами
Принятие закона поддержали 258 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Согласно тексту проекту закона, он устанавливает требования к субъектам дистанционной розничной торговли лекарствами.
Так, субъект хозяйствования, который имеет лицензию на розничную торговлю лекарствами, может осуществлять и электронную розничную торговлю, а также доставлять их непосредственно потребителю.
При этом такой субъект хозяйствования должен иметь собственную курьерскую службу, а также оборудование, которое обеспечивает соблюдение условий хранения лекарств во время транспортировки. Также разрешается привлечения курьерских служб, имеющих соответствующее оборудование.
В то же время, закон запрещает оптовую дистанционную торговлю лекарственными средствами.
Законом также запрещена розничная продажа рецептурных лекарственных средств через интернет. Также запрещаются дистанционные продажи лекарственных средств, оборот которых возможен при наличии лицензии на разрешение по торговле нарктичнимы средствами, психотропными веществами и прекусорамы. Кроме того, запрещается продажа сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных и иммунобиологичних лекарственных средств.
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