Зеленский подписал закон о независимости бюджетов громад
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон" О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины "№ 907-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Закон унифицирует определение термина "бюджеты местного самоуправления".
Также закон предусматривает:
- разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных громад;
- установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных громад в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных громад;
- установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных громад в бюджетном обеспечении.
"Необходимость соответствующих изменений в Бюджетный кодекс обусловлена тем, что 16 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных громад", а 17 июля парламент принял Постановление" Об образовании и ликвидации районов", - отмечают в ОПУ.
- Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3614 о разграничении бюджетов районов и бюджетов территориальных громад.
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