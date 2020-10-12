Зеленский подписал закон о независимости бюджетов громад

12 октября, 2020, 21:07

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон" О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины "№ 907-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Закон унифицирует определение термина "бюджеты местного самоуправления".

Также закон предусматривает:

- разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных громад;

- установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных громад в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных громад;

- установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных громад в бюджетном обеспечении.

"Необходимость соответствующих изменений в Бюджетный кодекс обусловлена тем, что 16 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных громад", а 17 июля парламент принял Постановление" Об образовании и ликвидации районов", - отмечают в ОПУ.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3614 о разграничении бюджетов районов и бюджетов территориальных громад.

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