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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о независимости бюджетов громад

Зеленский подписал закон о независимости бюджетов громад

Президент Владимир Зеленский подписал закон о разграничении бюджетов районов и бюджетов территориальных громад

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон" О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины "№ 907-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Закон унифицирует определение термина "бюджеты местного самоуправления".

Также закон предусматривает:

- разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных громад;

- установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных громад в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных громад;

- установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных громад в бюджетном обеспечении.

"Необходимость соответствующих изменений в Бюджетный кодекс обусловлена тем, что 16 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных громад", а 17 июля парламент принял Постановление" Об образовании и ликвидации районов", - отмечают в ОПУ.

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