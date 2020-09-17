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Espreso.tvЭкономикаВерховная Рада приняла закон о независимости бюджетов общин

Верховная Рада приняла закон о независимости бюджетов общин


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3614 о разграничении бюджетов районов и бюджетов территориальных общин

Закон поддержали 287 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, он предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс и определяет составы доходов и расходов отдельно для бюджетов местного самоуправления (бюджетов территориальных общин сел, поселков, городов и их объединений) и районных бюджетов.

Целями закона является разграничение бюджетов районов и бюджетов территориально общин и установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных общин в бюджетном обеспечении.

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