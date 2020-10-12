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Espreso.tvСпортШевченко пожаловался на уровень чемпионата Украины по футболу

Шевченко пожаловался на уровень чемпионата Украины по футболу


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко убежден, что в УПЛ очень трудно стать качественным футболистом

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Все дело в низком уровне чемпионата.

"Мы смогли продемонстрировать структурную игру, которую налаживаем в сборной. Те ошибки, которые были допущены, это опыт, приобретенный ребятами. Мы много разбирали игру. Если не играть с такими соперниками, не ошибаться, то у тебя не будет роста. Чемпионат Украины нам сейчас ничего не дает. Там нет такого ритма, нет таких качественных футболистов. Учиться в чемпионате Украины очень трудно, а на таком уровне, когда набьешь шишек, наошибаемся, это дает результат. Да, мы понесли имиджевый урон, так как 7:1 это много", - сказал Андрей Шевченко.

Матч Лиги наций Украина - Испания состоится во вторник 13 октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.

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