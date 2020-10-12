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Espreso.tvОбщество"За 75 дней погиб один человек": Зеленский о новом перемирии

"За 75 дней погиб один человек": Зеленский о новом перемирии


фото: president.gov.ua
12 октября президент Владимир Зеленский заявил, что с момента внедрения "режима тишины" в зоне проведения операции объединенных сил погиб один военный

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью британской службе ВВС .

Зеленский отметил, что на момент интервью был 75 "день тишины" и заявил, что за это время в Донбассе погиб только один военный.

В то же время интервьюер Зеленского возразил его словам: "Господин президент, это не совсем так. Мира нет, тишины нет. Наблюдатели ОБСЕ, следящих за ситуацией на Востоке, рассказали о 1400 нарушений режима прекращения огня с июля. Вы утверждаете, что обмен пленными и прекращения огня изменили ситуацию. На самом деле этого нет. "

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Зеленский на это отметил, что ранее за тот же период на линии соприкосновения наблюдатели ОБСЕ фиксировали до 80-90 тыс. нарушений.

"Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы из оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери. Результат - за 75 дней погиб один человек. Один. Я считаю, что это наша победа. Но вы правы, мы не сделали пока что все, что обещали ", - заявил он.

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