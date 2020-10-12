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Espreso.tvСпортПродаются мегафутболки для верующих, - украинский боксер Редкач надругался над Ломаченко

Продаются мегафутболки для верующих, - украинский боксер Редкач надругался над Ломаченко


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач анонсировал продажу футболок с изображением Василия Ломаченко, который появился в образе Терминатора в православном одежде

Об этом боксер сообщил в instagram.

"Продаются мегафутболкы для верующих православных, которые любят Терминатора и Матрицу в одном лице! Все деньги пойдут на благотворительность", - написал Редкач.

Василий Ломаченко владет титулами чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василий Ломаченко.

Иван Редкач выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг).

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