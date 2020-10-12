Продаются мегафутболки для верующих, - украинский боксер Редкач надругался над Ломаченко
12 октября, 2020, 14:18
Украинский боксер Иван Редкач анонсировал продажу футболок с изображением Василия Ломаченко, который появился в образе Терминатора в православном одежде
Об этом боксер сообщил в instagram.
"Продаются мегафутболкы для верующих православных, которые любят Терминатора и Матрицу в одном лице! Все деньги пойдут на благотворительность", - написал Редкач.
Василий Ломаченко владет титулами чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василий Ломаченко.
Иван Редкач выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг).
- 14 мая Редкач опубликовал коллаж Ломаченко с Путиным и вызвал его на бой.
- Напомним, 9 сентября Иван Редкач заявил, что относится к Василию Ломаченко не лучше , чем к президенту России Владимиру Путину.
- 22 сентября Редкач признался, что Александр Усик заблокировал его в соцсетях .
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