Украинский боксер сравнил Ломачанко с Путиным
8 сентября, 2020, 12:21
Украинский боксер Иван Редкач заявил, что относится к Василию Ломаченко не лучше, чем к президенту России Владимиру Путину
Об этом Редкач написал в Instagram .
В ответ на комментарий одного из своих подписчиков, Редкач заявил, что не в восторге от человеческих качеств Ломаченко.
"Для меня Ломаченко - хороший боец. Но как человек - к нему симпатии, как к президенту России", - написал Редкач.
Накануне Иван Редкач заявил, что у него произошел конфликт с Василием Ломаченко в американской церкви, а соотечественник якобы ругался в его адрес в храме матом.
- 14 мая Редкач опубликовал коллаж Ломаченко с Путиным и вызвал его на бой.
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