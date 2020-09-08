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Espreso.tvСпортУкраинский боксер сравнил Ломачанко с Путиным

Украинский боксер сравнил Ломачанко с Путиным


фото: Instagram
Украинский боксер Иван Редкач заявил, что относится к Василию Ломаченко не лучше, чем к президенту России Владимиру Путину

Об этом Редкач написал в Instagram .

В ответ на комментарий одного из своих подписчиков, Редкач заявил, что не в восторге от человеческих качеств Ломаченко.

"Для меня Ломаченко - хороший боец. Но как человек - к нему симпатии, как к президенту России", - написал Редкач.

Накануне Иван Редкач заявил, что у него произошел конфликт с Василием Ломаченко в американской церкви, а соотечественник якобы ругался в его адрес в храме матом.

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