Украинский боксер Редкач признался, что Усик заблокировал его в соцсетях

22 сентября, 2020, 21:31

Украинский боксер Иван Редкач признался, что Александр Усик заблокировал его в соцсетях

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на прямой эфир Редкача в Instagram.

"Что касается "трэш-тока" (прим. - вероятно, речь идет о Tik Tok), то сейчас мне Усик импонирует. Вы сами видите, что Саша до этого таким не был. Он знает, что это работает, это приносит ажиотаж. То, что он меня заблокировал в соцсетях. Я ему ничего плохого не говорил и всегда его поддерживал. Сергей Лапин втянул его в это все - это его беда, а не моя. Я Саше желаю, чтобы он победил Дерека красиво и в своем стиле. Я желаю ему удачи. Я никогда с ним не ссорился, и мы всегда общались", - сказал Иван Редкач.

Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Ожидается, что поединок состоится 31 октября в Лондоне.

Напомним, 9 сентября Иван Редкач заявил, что относится к Василию Ломаченко не лучше, чем к президенту России Владимиру Путину.

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