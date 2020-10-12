Макгрегор похвастался редкой яхтой за $3 млн
12 октября, 2020, 18:39
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор за $3 млн приобрел редкую яхту
Сообщение ирландец выложил в Instagram.
По информации "Трибуны", Конор МакГрегор стал 12-м человеком в мире, купившим такую яхту от Lamborghini. Всего было изготовлено 63 экземпляра. Ориентировочная стоимость - $3 млн.
32-летний ирландец уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.
- Напомним, 12 сентября Конора Макгрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия.
- 15 сентября Макгрегор заявил, что он "раздавлен" из-за обвинений в домогательствах .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры