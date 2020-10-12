Макгрегор похвастался редкой яхтой за $3 млн

12 октября, 2020, 18:39

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор за $3 млн приобрел редкую яхту

Сообщение ирландец выложил в Instagram.

По информации "Трибуны", Конор МакГрегор стал 12-м человеком в мире, купившим такую яхту от Lamborghini. Всего было изготовлено 63 экземпляра. Ориентировочная стоимость - $3 млн.

32-летний ирландец уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.

Напомним, 12 сентября Конора Макгрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия.

15 сентября Макгрегор заявил, что он "раздавлен" из-за обвинений в домогательствах .

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