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Espreso.tvСпортМакгрегор похвастался редкой яхтой за $3 млн

Макгрегор похвастался редкой яхтой за $3 млн


фото: Getty Images
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор за $3 млн приобрел редкую яхту

Сообщение ирландец выложил в Instagram.

По информации "Трибуны", Конор МакГрегор стал 12-м человеком в мире, купившим такую яхту от Lamborghini. Всего было изготовлено 63 экземпляра. Ориентировочная стоимость - $3 млн.

32-летний ирландец уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 

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