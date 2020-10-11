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Espreso.tvМирТрамп заявил, что у него выработался иммунитет от коронавируса

Трамп заявил, что у него выработался иммунитет от коронавируса


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него выработался иммунитет от COVID-19

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News .

По словам президента США, он полностью оправился от COVID-19 и у него выработался иммунитет к коронавирусной инфекции.

"Похоже, что у меня выработался иммунитет", - сказал Трамп.

Он добавил, что пока неизвестно, на какой период времени иммунитет будет сохраняться.

Врач президента Шон Конли ранее опубликовал заявление, в котором отметил, что, согласно результатам теста, взятого утром 10 октября, Трамп более не представляет угрозы в плане передачи вируса другим людям.

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