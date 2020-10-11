Духовный лидер сепаратистов Закарпатья раздает агитацию за ОПЗЖ в храме Московского патриархата

11 октября, 2020, 12:22

В Ужгороде прямо на территории храма Христа Спасителя УПЦ МП раздаются предвыборные агитки за политическую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Общественные активисты заметили, как священник в партийной палатке раздает листовки за кандидатов этой политической силы, и вызвали полицию, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу.

Выяснилось, в этом храме служит скандальноизвестный священник-сепаратист Димитрий Сидор.

"Отец Сидор ранее уже получил три года условно за посягательство на территориальную целостность Украины. Сейчас батюшка баллотируется в Закарпатский областной совет от политсилы Бойко - Рабиновича - Медведчука", - говорится в материале от 11 октября 2020 года.

Димитрий Сидор должен был баллотироваться в первой пятерке списка ОПЗЖ в Закарпатский облсовет. Однако на пути политической карьере священнослужителя стали внутренние церковные правила - его политическую деятельность не благословило церковное руководство и поэтому он был "понижен" до непроходной части партийного списка ОПЗЖ.

Справка

Димитрий Сидор считается духовным лидером политического течения закарпатского русинства, нацеленного на отделение Закарпатской области от Украины.

В 2012 году Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор, вынесенный протоиерею Димитрию Сидору Апелляционным судом Закарпатской области - три года лишения свободы с испытательным сроком на два года. Главу "Cойма подкарпатских русинов" привлекли к уголовной ответственности за "меморандум", принятый на "конгрессе русинов" 25 октября 2008 года в Мукачеве.

Текст "меморандума" содержал «Акт провозглашения восстановления русинской государственности".

В 2011 году священник Димитрий Сидор заявлял о праве русинов "с оружием в руках защищать свою свободу" от Украины.

Заявления и деятельность Сидора широко поддерживала российская пропаганда.

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский побывал в Свято-Николаевской церкви в Ужгороде, где вручил орден "За заслуги" II степени митрополиту Мукачевскому и Ужгородскому Украинской православной церкви Московского патриархата Феодору.

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