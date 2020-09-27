Зеленский начал награждать за заслуги митрополитов Московской церкви

27 сентября, 2020, 17:41

Об этом сообщает "Главком" .

Во время рабочей поездки в Закарпатье Зеленский побывал в Свято-Николаевской церкви в Ужгороде, где вручил орден "За заслуги" II степени митрополиту Мукачевском и Ужгородском Украинской православной церкви Московского патриархата Феодору, присвоенный указом Президента от 21 августа 2020 года.

"Митрополит Феодор способствовал расширению структуры епархии и укреплению кадрового потенциала. Сейчас епархия насчитывает 358 религиозных общин, 304 священнослужителей, 15 монастырей и четыре религиозные братства. В Ужгороде действует Духовная академия имени св. Кирилла и Мефодия", - отмечается на сайте президента.

Напомним, парламент предыдущего созыва принял закон, который предусматривает, что религиозная организация, которая имеет центр в другой стране, должна в своем названии указать этот факт. Церковь Московского патриархата в Украине до сих пор не выполнила этот закон, хотя сроки истекли еще в прошлом году.

На вопрос "Главкома" об этом нарушении, первый заместитель главы Офиса президента отметил, что УПЦ (МП), которая давно должна изменить название, не должна этого делать, потому что, по его мнению, это давление на религиозную организацию.

"Закон этот оспаривается в суде, насколько я знаю", - сказал Трофимов.

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