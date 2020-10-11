Англия одержала волевую победу над Бельгией в Лиге наций
11 октября, 2020, 20:51
В 3-м туре группового раунда Лиги наций сборная Англии победила на своем поле Бельгию
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Англичане в Лондоне на стадионе "Уэмбли" пропустили первыми - на 16-й минуте забил Лукаку.
Сборная Англии отыгралась в конце первого тайма, когда пенальти реализовал Маркус Рашфорд.
Хозяев поля на 64-й минуте вывел вперед Мейсон Маунт.
Сборная Англии победила Бельгию 2: 1, набрала 7 очков и вышла на первое место в группе A2. Бельгийцы с 6 очками другие.
Лига наций
3-й тур
Группа A2
Англия - Бельгия 2: 1
Голы: Рашфорд, 39 (пен.), Маунт, 64 - Лукаку, 16
- Напомним, 10 октября сборная Украины в 3-м туре группового раунда Лиги наций уступила в Киеве Германии .
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