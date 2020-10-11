Англия одержала волевую победу над Бельгией в Лиге наций

11 октября, 2020, 20:51

В 3-м туре группового раунда Лиги наций сборная Англии победила на своем поле Бельгию

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Англичане в Лондоне на стадионе "Уэмбли" пропустили первыми - на 16-й минуте забил Лукаку.

Сборная Англии отыгралась в конце первого тайма, когда пенальти реализовал Маркус Рашфорд.

Хозяев поля на 64-й минуте вывел вперед Мейсон Маунт.

Сборная Англии победила Бельгию 2: 1, набрала 7 очков и вышла на первое место в группе A2. Бельгийцы с 6 очками другие.

Лига наций

3-й тур

Группа A2

Англия - Бельгия 2: 1

Голы: Рашфорд, 39 (пен.), Маунт, 64 - Лукаку, 16

Напомним, 10 октября сборная Украины в 3-м туре группового раунда Лиги наций уступила в Киеве Германии .

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