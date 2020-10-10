Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении установленного перемирия
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила о том, что со стороны Азербайджана был нанесен ракетный удар.
"Игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращении огня, азербайджанские подразделения в 12:05 совершили атаку на участок" Карахамбейли ". Подразделения" Армии обороны Арцаха "(силы Нагорного Карабаха - ред.) принимают соответствующие меры по прекращению атаки противника", - написала она на своей странице.
"Есть одна жертва", - приводит его словам информационное агентство АРКА .
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В Азербайджане обвинения в нанесении удара назвали провокацией и в свою очередь обвинили Армению в обстреле Тертерского и Агдамского районов.
- Напомним, в ночь с 9 на 10 октября 2020 в Москве (РФ) завершились переговоры министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России Джейхуна Байрамова, Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, где уже около двух недель не утихают интенсивные боевые действия между Азербайджаном и Арменией.
- Стороны договорились о " прекращении огня с 12:00 00 минут 10 октября 2020 в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими содержащимися лицами и телами погибших".
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