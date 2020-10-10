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Espreso.tvМирАрмения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении установленного перемирия

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении установленного перемирия

После того, как в полдень субботы, 10 октября 2020 года, в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня, Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении договоренностей

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила о том, что со стороны Азербайджана был нанесен ракетный удар.

"Игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращении огня, азербайджанские подразделения в 12:05 совершили атаку на участок" Карахамбейли ". Подразделения" Армии обороны Арцаха "(силы Нагорного Карабаха - ред.) принимают соответствующие меры по прекращению атаки противника", - написала она на своей странице.

Также представитель минобороны Армении Арцруни Ованесян заявил о том, что "противник применил ударный беспилотник по селам Ерицванк и Арцваник Сюникской области".

"Есть одна жертва", - приводит его словам информационное агентство АРКА .

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В Азербайджане обвинения в нанесении удара назвали провокацией и в свою очередь обвинили Армению в обстреле Тертерского и Агдамского районов.

  • Напомним, в ночь с 9 на 10 октября 2020 в Москве (РФ) завершились переговоры министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России Джейхуна Байрамова, Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, где уже около двух недель не утихают интенсивные боевые действия между Азербайджаном и Арменией.
  • Стороны договорились о " прекращении огня с 12:00 00 минут 10 октября 2020 в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими содержащимися лицами и телами погибших".

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