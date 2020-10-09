Я испортил отношения с фанатами "Шахтера", - Луческу
9 октября, 2020, 13:26
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уверен, что испортил отношения с фанатами "Шахтера"
Об этом сообщает fcinternews.it.
Румынский специалист признался, что соскучился по футболу и потому возглавил "Динамо".
"Почему я возглавил" Динамо ", хотя столько лет проработал с" Шахтером"? Когда ты выходишь на такой уровень, то не хочешь падать. Вспомните Трапаттони, Липпи или Конте, которые после "Ювентуса" работали с "Интером". Я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками "Шахтера", но я хотел чувствовать себя живым. Прекратив работать, я просидел дома целый год, но футбол - это моя жизнь, и я по нему очень скучал", - сказал Мирча Луческу.
- 7 октября Разван Луческу признался, что его отец, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, получает большое удовольствие от работы .
- 8 октября румынская компания Romfilatelia посвятила почтовую марку Мирче Луческу.
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