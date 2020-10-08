В Румынии выпустили почтовую марку в честь Луческу

8 октября, 2020, 16:42

Румынская компания Romfilatelia посвятила почтовую марку главному тренеру киевского "Динамо" Мирчи Луческу

Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

Организация воспользовалась моментом и лично провела презентацию марки в присутствии тренера. Луческу прилетел в Румынию во время паузы на матчи сборных. Почтовая марка вышла в серии "Румыны, которыми мы гордимся".

"Это необычная инициатива. В рамках этой серии на первый план выходят выдающиеся деятели в истории страны. Еще бы отметил серию, посвященную историческим памятникам. Это все оживляет атмосферу прошлых лет. Что касается марки... Не помню, когда я в последний раз писал письма. Однако раньше я почти ежедневно посылал жене открытки из тренировочного лагеря", - сказал Луческу.

В 2009 году, после выигрыша с "Шахтером" Кубка УЕФА, Мирча Луческу стал кавалером национального ордена "Звезда Румынии".

7 октября Разван Луческу признался, что его отец, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу получает большое удовольствие от работы.