 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Румынии выпустили почтовую марку в честь Луческу

В Румынии выпустили почтовую марку в честь Луческу


фото: gsp.ro
Румынская компания Romfilatelia посвятила почтовую марку главному тренеру киевского "Динамо" Мирчи Луческу

Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

Организация воспользовалась моментом и лично провела презентацию марки в присутствии тренера. Луческу прилетел в Румынию во время паузы на матчи сборных. Почтовая марка вышла в серии "Румыны, которыми мы гордимся".

"Это необычная инициатива. В рамках этой серии на первый план выходят выдающиеся деятели в истории страны. Еще бы отметил серию, посвященную историческим памятникам. Это все оживляет атмосферу прошлых лет. Что касается марки... Не помню, когда я в последний раз писал письма. Однако раньше я почти ежедневно посылал жене открытки из тренировочного лагеря", - сказал Луческу.

В 2009 году, после выигрыша с "Шахтером" Кубка УЕФА, Мирча Луческу стал кавалером национального ордена "Звезда Румынии".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

8 октября, 2020 четверг

7 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать