В России спасатели ликвидировали пожар на складе боеприпасов
9 октября, 2020, 19:10
В Рязанской области России потушили пожар на территории склада боеприпасов воинской части, который начался 7 октября
Об этом сообщает ТАСС.
В России ликвидировали пожар вблизи населенных пунктов в Рязанской области, попавших в зону поражения от взрыва боеприпасов 7 октября.
В пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям России отметили, что пожар уничтожил 21 здание в двух населенных пунктах.
- Напомним, в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.
- Впоследствии, в области объявили эвакуацию .
- Так, травмы из-за пожара на складе боеприпасов получили 16 человек .
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