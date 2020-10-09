В России спасатели ликвидировали пожар на складе боеприпасов

9 октября, 2020, 19:10

В Рязанской области России потушили пожар на территории склада боеприпасов воинской части, который начался 7 октября

Об этом сообщает ТАСС.

В России ликвидировали пожар вблизи населенных пунктов в Рязанской области, попавших в зону поражения от взрыва боеприпасов 7 октября.

В пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям России отметили, что пожар уничтожил 21 здание в двух населенных пунктах.

Напомним, в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.

Впоследствии, в области объявили эвакуацию .

Так, травмы из-за пожара на складе боеприпасов получили 16 человек .

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