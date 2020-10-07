В России горит склад боеприпасов, слышны взрывы
Об этом сообщает российский Интерфакс.
На территории расположенного в лесу склада боеприпасов в районе поселка в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на место хранения артиллерийских боеприпасов.
"В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов. Согласно докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В связи с этим эвакуировали поселок Кузьминки, который находится в 3 км от полигона. Там проживает 25 человек.
В МЧС России заявили, что готовят эвакуацию 10 сел.
Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км ", - сказали спасатели в комментарии агентству ТАСС.
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