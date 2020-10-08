Взрывы боеприпасов в России: число пострадавших возросло до 16 человек

8 октября, 2020, 19:10

Число пострадавших из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области России увеличилось. Травмы получили 16 человек

Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

В результате пожара на складе боеприпасов под Рязанью в России пострадали 16 человек. Большинство из них получили травмы в результате последствий пожара.

Так, шесть человек получили травмы непосредственно во время взрывов на военном складе.

Сейчас в больницах сейчас находятся 15 человек, один из них - в реанимации. Еще одного человека вертолетом отправили в травмцентр в Рязани.

По факту пожара на военном складе Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Для расследования причин и обстоятельств возникновения пожара создали следственную группу.

Напомним, в районе поселка Желтухин Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.

Впоследствии в области объявили эвакуацию.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области России из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек.

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