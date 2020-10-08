Взрывы боеприпасов в России: число пострадавших возросло до 16 человек
Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.
В результате пожара на складе боеприпасов под Рязанью в России пострадали 16 человек. Большинство из них получили травмы в результате последствий пожара.
Так, шесть человек получили травмы непосредственно во время взрывов на военном складе.
Сейчас в больницах сейчас находятся 15 человек, один из них - в реанимации. Еще одного человека вертолетом отправили в травмцентр в Рязани.
По факту пожара на военном складе Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Для расследования причин и обстоятельств возникновения пожара создали следственную группу.
- Напомним, в районе поселка Желтухин Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.
- Впоследствии в области объявили эвакуацию.
- Ранее сообщалось, что в Рязанской области России из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек.
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