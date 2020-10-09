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Espreso.tvСпортУ нас состоялся серьезный диалог, - Шевченко о разговоре с футболистами после проигрыша Франции

У нас состоялся серьезный диалог, - Шевченко о разговоре с футболистами после проигрыша Франции


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что серьезно поговорил с футболистами после проигрыша Франции

Об этом сообщает "Трибуна".

Главный тренер национальной команды ждет правильную реакцию футболистов.

"Я провел серьезный диалог. Несмотря на всю ситуацию, игроки должны брать ответственность. 1: 7 - это много. Состоялся серьезный разговор. Посмотрим на их реакцию", - сказал Шевченко.

Также украинец отреагировал на то, что завтра сборную Украины будут поддерживать болельщики.

"Мы соскучились, мы играем для них. Это решение, думаю, принималось взвешенно, с точки зрения тестирования, которое проводится в Украине. Будем доверять нашим врачам, инспекторам. С точки зрения человека, который работает в футболе и любит футбол, без болельщиков очень трудно. Так что мы будем рады зрителям. Но главное, чтобы это было в рамках ситуации, которая есть ", - заключил Андрей Шевченко.

Матч 3-го тура Лиги наций Украина - Германия состоится 10 октября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.

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