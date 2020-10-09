У нас состоялся серьезный диалог, - Шевченко о разговоре с футболистами после проигрыша Франции
Об этом сообщает "Трибуна".
Главный тренер национальной команды ждет правильную реакцию футболистов.
"Я провел серьезный диалог. Несмотря на всю ситуацию, игроки должны брать ответственность. 1: 7 - это много. Состоялся серьезный разговор. Посмотрим на их реакцию", - сказал Шевченко.
Также украинец отреагировал на то, что завтра сборную Украины будут поддерживать болельщики.
"Мы соскучились, мы играем для них. Это решение, думаю, принималось взвешенно, с точки зрения тестирования, которое проводится в Украине. Будем доверять нашим врачам, инспекторам. С точки зрения человека, который работает в футболе и любит футбол, без болельщиков очень трудно. Так что мы будем рады зрителям. Но главное, чтобы это было в рамках ситуации, которая есть ", - заключил Андрей Шевченко.
Матч 3-го тура Лиги наций Украина - Германия состоится 10 октября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.
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Сборная Германии 7 октября в товарищеском матче сыграла на своем поле вничью с Турцией.
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Ранее сообщалось, что форвард сборной Германии Тимо Вернер может пропустить матч с Украиной из-за коронавируса.
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