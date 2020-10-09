Главный тренер сборной Германии назвал самых опасных футболистов Украины
9 октября, 2020, 18:24
Главный тренер сборной Германии Йоахим Льов считает, что в Украине много футболистов топ-уровня
Об этом сообщает "Трибуна".
Немецкий специалист убежден, что это игроки с высоким уровнем техники.
"Многие игроки сборной Украины - футболисты топ-класса с высоким уровнем техники. Кого-то одного трудно выделить. Могу назвать Ярмоленко, Малиновского и Зинченко", - сказал Лев.
Матч 3-го тура Лиги наций Украина - Германия состоится 10 октября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.
-
Сборная Германии 7 октября в товарищеском матче сыграла на своем поле вничью с Турцией.
-
Ранее сообщалось, что форвард сборной Германии Тимо Вернер может пропустить матч с Украиной из-за коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры