Главный тренер сборной Германии назвал самых опасных футболистов Украины

9 октября, 2020, 18:24

Главный тренер сборной Германии Йоахим Льов считает, что в Украине много футболистов топ-уровня

Об этом сообщает "Трибуна".

Немецкий специалист убежден, что это игроки с высоким уровнем техники.

"Многие игроки сборной Украины - футболисты топ-класса с высоким уровнем техники. Кого-то одного трудно выделить. Могу назвать Ярмоленко, Малиновского и Зинченко", - сказал Лев.

Матч 3-го тура Лиги наций Украина - Германия состоится 10 октября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.