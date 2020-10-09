 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортГлавный тренер сборной Германии назвал самых опасных футболистов Украины

Главный тренер сборной Германии назвал самых опасных футболистов Украины


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Германии Йоахим Льов считает, что в Украине много футболистов топ-уровня

Об этом сообщает "Трибуна".

Немецкий специалист убежден, что это игроки с высоким уровнем техники.

"Многие игроки сборной Украины - футболисты топ-класса с высоким уровнем техники. Кого-то одного трудно выделить. Могу назвать Ярмоленко, Малиновского и Зинченко", - сказал Лев.

Матч 3-го тура Лиги наций Украина - Германия состоится 10 октября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать